Osnago, uomo trovato accasciato a terra fuori dalla chiesa: soccorso con l’eliambulanza

Osnago (Lecco), 17 novembre 2024 – Un uomo di 64 anni è stato trovato accasciato a terra, in strada, privo di sensi. A lanciare l’allarme sono stati, intorno alle 11.30, i fedeli all'uscita dalla messa domenicale nella chiesa parrocchiale di Osnago. È stato soccorso dai sanitari di Areu, che sono riusciti a rianimarlo prima e poi a stabilizzato.

Si presume sia stato colto da un improvviso malore mentre camminava lungo la strada principale del centro storico, vicino alla chiesa appunto, perché durante i primi soccorsi non sono stati riscontrati segni di caduta né particolari traumi.

Vista la gravità della sua situazione sono stati chiamati anche i soccorritori dell'eliambulanza di Bergamo, atterrati in un parcheggio pubblico a poca distanza, dove il paziente è stato trasferito in ambulanza. Una volta trasbordato sul mezzo di emergenza aereo, il sessantaquattrenne è stato trasferito d’urgenza in ospedale San Gerardo di Monza. Ai soccorsi hanno assistito molti passanti, richiamati in strada dal suono delle sirene e dell’elicottero.