Chiude la Lecco-Ballabio ed esonda il Caldone. Colata di fango a Como

Ieri pomeriggio la nuova Lecco – Ballabio è stata di nuovo chiusa. In seguito alla pioggia battente una colata di fango e alcuni detriti si sono riversati in strada dal versante della montagna dove si sono già verificati distacchi e frane, compresa quella del dicembre 2022 che ha quasi travolto e ucciso due persone. Nella galleria Giulia inoltre si sono registrati allagamenti. La strada rimarrà chiusa anche questa mattina. Il maltempo ha colpito anche in altre zone della provincia di Lecco. A Villa Vergano di Galbiate si è verificato uno smottamento. A Oggiono alcune vie sono state completamente sommerse. A Lecco è esondato il Caldone. Hanno rischiato di tracimare pure il Molgora tra Merate e Olgiate. Alcune piante sono cadute sulla provinciale tra Calolziocorte e Carenno. Lo svincolo tra la S 72 e la Statale 36 a Piona di Colico si è allagato. I vigili del fuoco hanno fronteggiato decine di interventi. In provincia di Como strade allagate e quindici interventi dei vigili del fuoco per rami pericolanti, in particolare a Civiglio che ha rischiano di rimanere isolata. A Tavernerio, nella frazione di Solzago (nella foto), si è verificato uno smottamento che ha provocato il crollo di un muro di contenimento in via Nazario Sauro. Due famiglie sono state evacuate in attesa di verifiche. D.D.S.