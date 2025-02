Lucifero a Cernusco, temperatura a 36° e mezzo

Cernusco Lombardone (Lecco), 2 agosto 2017 – Lucifero infiamma la Brianza e il lago. A Cernusco Lombardone quest'oggi, mercoledì, la colonnina di mercurio ha toccato i 36,4 gradi centigradi.

Non si tratta della temperatura più alta di sempre, perché nel luglio 2015 il termometro era schizzato a 37,1°, a 37.9° nell'agosto 2003. E' comunque una delle più elevate in assoluto, la più alta dell'intera provincia. A causa dell'umidità relativa che in concomitanza con il picco di caldo ha raggiunto il 35%, la temperatura percepita è stata inoltre di quasi 42°.

E sulle sponde del Lario non è andata molto meglio. In centro a Lecco ad esempio sono stati registrati 36,1°. E' stato inutile cercare refrigerio in campagna, perché ovunque le temperature sono state superiori ai 34°. Persino sul Cornizzolo, a oltre mille metri di quota, sono stati raggiunti i 28°.

E il peggio pare non sia ancora passato: domani, giovedì, si prevede un'altra giornata infernale. I bollettini meteo indicano “le temperature in lieve rialzo nei valori massimi”, con massime generalmente comprese tra i 34 e 37°C e punte fino a 38-39°C.