Giallo in Valsassina: donna trovata morta in casa, con lei c’era il figlio in fin di vita

Cassina Valsassina, 18 novembre 2024 – Una donna è stata trovata morta in casa, con lei c’era il figlio, in fin di vita. Mistero in Valsassina. Questa mattina, lunedì 18 novembre, una pensionata è stata trovata morta nella sua abitazione a Cassina Valsassina, paese nelle vicinanze di Barzio.

Con lei c'era anche il figlio, in gravissime condizioni. A lanciare l'allarme è stata la moglie di quest'ultimo, giunta a casa della suocera nel corso della mattinata. Poche le informazioni riguardo il tragico episodio.

Si sa solo che l’uomo è stato soccorso dagli operatori di Areu e poi trasferito d'urgenza con l'eliambulanza in ospedale, all'Alessandro Manzoni di Lecco. Sul posto sono giunti i carabinieri del Nucleo investigativo del comando provinciale. Non si conoscono al momento né le cause né le circostanze della morte della signora. Dagli investigatori non trapela nulla, come al momento non sono state comunicate notizie dalla Procura della Repubblica di Lecco.

Gli accertamenti per chiarire la dinamica di quanto accaduto e accertare eventuali responsabilità sono in corso. Si presume che il figlio abbia provato a compiere un gesto estremo, mentre non è chiaro se la madre sia morta per cause naturali, scatenando magari un gesto disperato del figlio, oppure proprio per mano del figlio, che poi avrebbe tentato di togliersi la vita a sua volta. Sembra comunque sia escluso il coinvolgimento di altre persone.