Mandello, cane punto in alpeggio da un insetto: morto per shock anafilattico

Mandello del Lario (Lecco), 20 agosto 2023 – Un cane si è sentito male in alpeggio e poco dopo è morto. Con ogni probabilità è stato punto da un insetto che gli ha provocato uno shock anafilattico.

E' successo nel pomeriggio di oggi a Mandello del Lario, nella zona dell'Alpe Era. Ad accusare il malore è stato un pastore maremmano. Ha guaito, poi si è accasciato a terra all'improvviso, come appunto se fosse stato punto da qualche insetto o morso da qualche animale. Non era più in grado non solo di reggersi in piedi e nemmeno di muoversi: è collassato esanime.

Lo hanno recuperato e soccorso in elicottero i Draghi lombardi dei vigili del fuoco decollati da Malpensa. Il cane e i suoi padroni sono stati trasferiti a valle a Mandello del Lario, da dove poi l’animale, che versava in condizioni veramente gravi, è stato portato d'urgenza in una clinica veterinaria. Qui purtroppo è morto poco dopo l’arrivo, per shock anafilattico.