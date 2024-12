Cane precipita nel dirupo davanti ai proprietari

È precipitato nel burrone, sotto gli occhi del “papà“ e dei suoi “due fratellini“. Un cane, simil pastore tedesco, attratto probabilmente da un rumore improvviso o forse da qualche altro animale, si è tuffato d’istinto nel dirupo sotto il Belvedere dei Resinelli. Insieme ai suoi padroni, un papà di famiglia con due figlio giovani, era appena sopra la zona della passerella panoramica. Il cane era libero, non al guinzaglio. Papà e figli hanno provato a raggiungerlo per recuperarlo, perché continuava a guaire disperato per chiedere aiuto, ma alla fine hanno desistito perché sarebbe stato troppo pericoloso spingersi oltre. Per cercare il cane dall’aeroporto di Malpensa sono così decollati in elicottero i Draghi lombardi del Reparto Volo dei vigili del fuoco. Dopo una perlustrazione aerea, i soccorritori sono riusciti a individuarlo. Si sono verricellati per recuperarlo, ma purtroppo il cane era morto.