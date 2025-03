Camminata fino alla vetta con teatro all’aperto e musica

Al mattino la camminata fino alla vetta del Monte San Primo, al pomeriggio evento teatrale e mini concerto di musica popolare. Due eventi domenica per animare e tutelare il Monte San Primo, organizzati dall’omonimo coordinamento. Si parte al mattino con la camminata fino alla cima del monte organizzata con il Collettivo Libero Pensiero di Lecco: ritrovo alle 8.30 al parcheggio della stazione di Canzo per poi spostarsi al parcheggio della Colma di Sormano, in zona Osservatorio, da dove alle 9 partirà la camminata. La durata è di quattro ore con un dislivello di circa 600 metri: richiesto discreto allenamento e abbigliamento adeguato, con pranzo al sacco e acqua al seguito.

Nel pomeriggio la narrazione teatrale all’aperto “Donne che amano gli alberi“ di e con Marta Stoppa e Cristina Quadrio, accompagnate dai violini di Giulia Larghi e Clara Marzorati. La prima è una grande appassionata di pupazzi e burattini; la seconda è burattinaia, novellatrice, animatrice teatrale. Seguirà un mini concerto di musica popolare con il gruppo D’Altrocanto. In questo caso il ritrovo è alle 14.30 al parcheggio della Colma. Con il doppio evento il Coordinamento vuole far vivere ai partecipanti la preziosa zona, confermando l’opposizione al progetto che prevede la realizzazione di nuovi impianti sciistici e di innevamento artificiale sulle pendici del Monte. Partecipazione gratuita con prenotazione consigliata a info@bellagiosanprimo.com.

Pa.Pi.