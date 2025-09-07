Incidente a Calco, motociclista travolge un pedone: “Erano due maschere di sangue”

Calco (Lecco), 7 settembre 2025 – Un pedone che attraversa dove non dovrebbe, il conducente di un furgone che si ferma per lasciarlo passare e un motociclista che lo supera. Sono le condizioni perfette per un incidente. E infatti nella tarda mattinata di oggi un motociclista di 47 anni in sella ad una Yamaha ha investito un 54enne che stava attraversano la ex Statale 36 a Calco, ma non sulle strisce pedonali.

Il 54enne è stato sbalzato a diversi metri di distanza, il motociclista è rovinato malamente a terra. Per soccorrerli dalla centrale operativa di Areu hanno mobilitato i sanitari dell'autoinfermieristica di Merate e i volontari della Croce bianca di Merate e della Croce rossa di Casatenovo. I due erano maschere di sangue e faticavano a rialzarsi, per questo sono stati inviati in posto pure i soccorritori dell'eliambulanza di Como, tra cui medico e infermiere di equipaggio.

Le condizioni dei feriti

Fortunatamente le condizioni sia del pedone, sia del centauro si sono rivelate meno drastiche di quanto temuto inizialmente, poiché il motociclista procedeva a velocità molto ridotta. Sono stati trasferiti uno in ambulanza all'ospedale Alessandro Manzoni di Lecco, l'altro con l'eliambulazna al Sant'Anna di San Fermo della Battaglia a Como. Per consentire ai soccorritori di intervenire in sicurezza, i carabinieri hanno chiuso completamente al transito l'ex 36, con pensati ripercussioni sulla viabilità già congestionata per una delle ultime belle domeniche di fine estate. La mattinata si era già aperta con un precedente incidente in moto, sempre sulla ex Statale 36, ma a Lomagna, dove un motociclista di sessantanni si è scontrato con una Kia.