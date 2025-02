Stop ai treni tra Lecco e Sondrio, caos bus sostitutivi: troppi passeggeri, pochi mezzi. Ma è solo un antipasto di cosa succederà in estate

Varenna (Lodi) – Male la prima per i bus al posto dei treni sulla Lecco - Sondrio. Male anche la seconda. E per le repliche estive si preannuncia un possibile disastro. Sia venerdì, che ieri, studenti, lavoratori, soprattutto tanti turisti sono rimasti a lungo pericolosamente in coda in mezzo alla strada in attesa delle navette tra Lecco e Dervio e viceversa. Si tratta degli autobus sostitutivi dei treni che viaggiano avanti e indietro anche oggi tra le stazioni di Lecco appunto, Mandello del Lario, Olcio, Lierna, Fiumelatte, Varenna - una delle mete più gettonate durante i fine settimana - e Bellano, in seguito all’interruzione della circolazione ferroviaria sulla linea da venerdì fino a oggi per lavori di potenziamento infrastrutturale propedeutici alle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026.

Troppi i passeggeri, troppo pochi gli autobus disponibili, che se anche fossero stati di più non si saprebbe nemmeno dove farli fermare né passare. Verosimilmente i disagi si ripeteranno anche quest’oggi. Il lungo week end si teme sarà solo una piccola anteprima di quanto succederà quest’estate con il blocco totale di linea e circolazione tra Lecco e Tirano. “Un assaggio di quanto avverrà ogni giorno a partire dal prossimo 15 giugno e fino al successivo 15 settembre con la chiusura ininterrotta della ferrovia per tre mesi – mette in guardia Mauro Manzoni, sindaco di Varenna – . Il transito di moltissimi autobus sostitutivi all’interno del centro storico di Varenna in questo fine settimana di chiusura della linea ferroviaria per lavori programmati ha comportato, oltre che pericoli per i pedoni che transitano per la via principale del paese, rischi di intasamento e di blocco della circolazione”.

Per questo il primo cittadino annuncia che non autorizzerà più il transito di alcun autobus sostitutivo all’interno del paese. La proposta è quella di non far transitare alcun autobus nel centro di Varenna, ma di collegare direttamente le stazioni di Lierna e Bellano e poi da Bellano attivare un minibus navetta ogni quarto d’ora per Varenna Perledo andata e ritorno. “I disagi certamente non mancheranno – è consapevoli il sindaco -, ma in questo modo si eviterà il caos totale”.