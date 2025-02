Linea Lecco-Tirano, modifiche alla circolazione dei treni: dove, quando e gli orari

Sondrio, 17 febbraio 2025 – Modifiche alla circolazione ferroviaria sulla linea Lecco-Tirano. Ecco quando, in quali orari e le cause del cambiamento.

Circolazione treni interrotta dalle 00:01 di venerdì 21 alle ore 23:59 di domenica 23 febbraio 2025, fra le stazioni di Lecco e Dervio per lavori di potenziamento infrastrutturale propedeutici alle Olimpiadi Milano-Cortina 2026 che saranno eseguiti da Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS).

Il dettaglio delle modifiche al programma di circolazione dei treni sarà disponibile nelle stazioni, sul sito e sull’App di Trenord.

I cantieri proseguiranno anche nei prossimi mesi. Pendolari e turisti quest’estate viaggeranno in pullman tra Lecco e la Valtellina, perché la linea ferroviaria Milano– Lecco–Sondrio–Tirano sarà completamente chiusa. La serrata scatterà dal 15 giugno e proseguirà fino al 15 settembre. Per limitare per quanto possibile i disagi da Trenord bandiranno una gara europea per un servizio sostitutivo con una settantina di navette, ammesso che si trovino autisti. Verranno garantire corse dirette a lunga percorrenza, oltre che locali con fermate in tutte le stazioni intermedie e alcune apposta tra Lecco e Varenna. Partenze e arrivi saranno scaglionati e non necessariamente nei piazzali delle stazioni, dove i margini di manovra sono spesso nulli. Si sta inoltre valutando la possibilità di istituire collegamenti via lago.