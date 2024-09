Brivio, anziano ha un infarto in strada: salvato dai passanti

Brivio (Lecco), 28 settembre 2024 – Si è accasciato a terra, colto da un improvviso infarto. Lo hanno salvato i passanti, grazie al dae, un defibrillatore semiautomatico esterno installato in strada. Senza il dae, uno dei 13 posizionati in strada paese, probabilmente sarebbe morto prima dell'arrivo dei soccorritori.

Un pensionato di 76 anni l'altra mattina ha avuto un malore in centro a Brivio ed è svenuto al suolo, in arresto cardiaco. Quanti passavano da lì in quel momento lo hanno subito soccorso e hanno immediatamente telefonato agli operatori del 112, che li hanno messi in contatto con gli operatori della centrale di Areu, i quali li hanno guidati via telefono per utilizzare il dae prelevato dalla vicina postazione di emergenza. Poco dopo è intervenuto anche il consigliere comunale Emanuele Toccagni, impegnato come soccorritore dei Volontari del soccorso di Calolziocorte. Insieme agli altri si è alternato per eseguire le manovre rianimatorie, come il massaggio cardiaco e la respirazione bocca a bocca oltre appunto all'utilizzo del defibrillatore semiautomatico esterno. Il cuore del 76enne ha ricominciato a battere e i suoi polmoni a respirare autonomamente.

Poco dopo sono finalmente arrivati gli operatori dell'automedica di Areu e i volontari della Croce bianca di Calusco d'Adda che hanno preso in carico il paziente e lo hanno trasferito d'urgenza in ospedale a Lecco, dove è stato ricoverato nel reparto di Rianimazione. Senza il dae probabilmente il 76enne sarebbe morto in strada, senza alcuna possibilità di scampo. A Brivio complessivamente in tutto il paese sono posizionati 13 dae. Sono tutti mappati e georeferenziati, anche sul sito di Areu, in modo che gli stessi operatori del 118 possano eventualmente indicare in caso di necessità a chi li chiama dove si trovano, oltre che indicare come utilizzarli. In tutta la Lombardia sono quasi 21mila i dae.

“Il progetto Brivio Cardioprotetta avviato dà i suoi frutti”, è il commento del sindaco Federico Airoldi. Il progetto è stato avviato nel 2020, per posizionare dae su tutto il territorio, frazioni comprese, in postazioni ben visibili. Brivio, sebbene non sia molto popoloso perché conta meno di 4.500 abitanti, è però molto frequentato poiché attraversato dall'Adda.