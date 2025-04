In campo da 50 anni, dalle famiglie ai vip: un fiume di gente nel nome dei bambini della Nostra Famiglia

Bosisio Parini (Lecco) – Mezzo secolo di cammino per aiutare i piccoli pazienti della Nostra Famiglia, i loro familiari, quanti si prendono cura di loro. È la Camminata dell’Amicizia di Bosisio Parini, la manifestazione podistica non competitiva organizzata dagli Amici di don Luigi Monza, che ieri ha tagliato il traguardo dei primi 50 anni. Una lunga catena di solidarietà nata il 21 aprile 1974, che resiste ancora, più forte che mai. Ieri oltre 15mila persone hanno partecipato all’edizione numero 50: bambini, adulti, singoli, a gruppi, sportivi, appassionati...

Moltissimi pure i testimonial di successo: il campione di ciclismo Gianni Bugno, il signore degli anelli Yuri Chechi, il leggendario difensore nerazzurro Ivan Ramiro Cordoba, la bandiera della Pallacanestro Cantù Pierluigi Marzorati, il capitano Javier Zanetti, il campione olimpico Antonio Rossi, la campionessa di sci Debora Campagnoni, Guido Meda, Jerry Scotti, Simone Moro... perfino Topo Gigio. E poi la benedizione di Papa Francesco a cui è stata regalata la maglietta della Camminata del 50esimo: “Ho apprezzato tantissimo il vostro gesto - le parole del Pontefice in una lettera autografa -. Che il Signore vi benedica e la Madonna vi custodisca”.

“Un successo che dice tanto dell’amicizia verso di noi – sono le parole di Giovanni Barsbesino, responsabile sia della comunicazione, sia della raccolta fondi de La Nostra Famiglia -. Un’edizione speciale per un traguardo importante”. Un’edizione speciale per un traguardo importante resa possibile grazie ad oltre 400 volontari, oltre 60 sponsor, decine di testimonial appunto, i Sulutumana che si sono esibiti in concerto, soprattutto ai 15mila partecipanti. I fondi raccolti sono destinati a garantire ausili a bambini con disabilità in Cina Ecuador, Marocco, Suda e Sud Sudan tramite i progetti degli operatori dell’Ovic, l’Organismo di volontariato per la cooperazione internazionale della Nostra Famiglia, e per acquistare 80 letti per i bambini ricoverati a Bosisio Parini e nelle altre strutture della Nostra Famiglia.