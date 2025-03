Dolzago, moto e solidarietà: 50 passi in montagna per i bambini della Nostra Famiglia

Dolzago (Lecco), 28 marzo 2025 – Cinquanta passi, in moto, in montagna per sostenere i piccoli pazienti della Nostra famiglia di Bosisio Parini. E' il Moto Perego Trophy Tour, l'Mptt, una delle sfide più affascinanti per i motociclisti del Nord Italia, che unisce passione per le due ruote, spirito d’avventura e solidarietà. A lanciare la sfida sono i Motociclisti in Lombardia, appassionati di giri in moto nel Nord Italia, con il concessionario Moto Perego di Dolzago.

Il Moto Perego Trophy Tour

L'Mptt è una motor challenge rivolta a tutti i motociclisti e alle motocicliste desiderosi di esplorare i più affascinanti passi montani del Nord Italia: in 7 mesi, i partecipanti devono completare una lista di 50 passi di montagna, che spaziano dai più celebri e leggendari a quelli meno conosciuti, nascosti nelle valli più remote. Una competizione aperta sia a chi preferisce viaggiare in solitaria, sia a coloro che desiderano unirsi ai tour organizzati dai Motociclisti in Lombardia durante i weekend. L’iniziativa è aperta dal 1 aprile fino al 31 ottobre.

I motociclisti devono documentare ogni passo conquistato con una fotografia: ogni traguardo completato dà diritto a 1 punto e la classifica aggiornata sarà disponibile sul sito ufficiale. Una volta terminata la manifestazione, verrà proclamato vincitore che avrà conquistato il maggior numero tra i 50 passi inclusi nella lista, fornendo le prove fotografiche delle proprie imprese. Il premio? Un corso off-road alla Honda True Adventure Off Road Academy, utilizzando le moto messe a disposizione dalla scuola. Per informazioni e iscrizioni: https://motociclistiinlombardia.com/mptt/.

Il progetto ''Merita le cure migliori

Il ricavato dell'Mptt verrà devoluto in beneficenza a favore dell’associazione La Nostra Famiglia, che da quasi 80 anni si dedica alla cura e alla riabilitazione delle persone con disabilità. Il progetto da sostenere scelto è il progetto “Merita le cure migliori”: l’obiettivo è contribuire alla raccolta di fondi per la sostituzione di 70 letti ospedalieri per il ricovero dei bambini presso la struttura di Bosisio Parini. Una finalità sostenibile anche attraverso eventuali versamenti volontari da parte dei partecipanti.

Un’occasione imperdibile per divertirsi sulle due ruote, assaporando il fascino dei paesaggi mozzafiato delle nostre montagne, e per supportare la cura dei piccoli pazienti ricoverati presso l’istituto fondato dal Beato Luigi Monza nel secolo scorso. “Ci auguriamo che tutti i partecipanti si divertano un mondo, sfidandosi alla scoperta delle mete che abbiamo pensato per loro, con un occhio alla solidarietà per quei bambini che meritano le cure migliori!», auspicano i titolari del Concessionario Honda Moto Perego, che quest’anno festeggiano i 40 anni di attività.