Bosisio Parini, investito col muletto mentre scarica la legna: morto sul lavoro a 85 anni

Bosisio Parini (Lecco), 5 giugno 2024 – Un pensionato di 85 anni, Giovanni Bonascina, è morto investito da un muletto. La tragedia è avvenuta alla Rigamonti, un'azienda di Bosisio Parini. dove l’anziano si era recato per scaricare dei bancali. Bonacina stava appunto depositando la legna all'interno dello stabilimento di via al Pascolo – dove si producono e lavorano tappi a corona per bottiglie, vassoi e scatole – quando un operaio 40enne alla guida di un muletto lo ha investito accidentalmente, uccidendolo sul colpo.

L'incidente mortale è avvenuto alla Rigamonti di Bosisio Parini

Per soccorrerlo sono intervenuti i sanitari dell'automedica di Lecco con i soccorritori volontari della Croce Verde di Bosisio Parini. Sono arrivati anche i soccorritori dell'eliambulanza di Como, insieme ai vigili del fuoco e ai carabinieri della caserma di Costa Masnaga. L'85enne sembra non avrebbe nemmeno dovuto trovarsi lì: lo accerteranno gli ispettori del servizio di Prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro dell'Ats della Brianza. Il conducente del muletto è stato portato in codice verde all’ospedale di Erba in stato di choc emotivo.