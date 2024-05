Pognano, incidente sul lavoro in azienda: ferito un operaio

Pognano (Bergamo), 31 maggio 2024 - Infortunio sul lavoro ieri mattinata a Pognano: un operaio di 58 anni è rimasto ferito durante la movimentazione di un carroponte. Incidente che avrebbe potuto avere conseguenze ben più gravi. Soccorso, l’uomo è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo con trauma da schiacciamento al torace. Non sarebbe in pericolo di vita.

L’incidente sarebbe avvenuto attorno alle 6.30 nella ditta Isocell di Pognano, azienda specializzata nella produzione di prefabbricati, lungo la via Francesca, in territorio di Pognano.

Secondo quanto riportato nella nota da Ats pare che l’operaio sia stato urtato da un “componente industriale” (non meglio specificato) durante la movimentazione di un carroponte. L’allarme è stato immediato. I primi a intervenire sono stati i colleghi di lavoro che subito si sono accorti della gravità della situazione.

La centrale operativa del 118 ha inviato sul posto un’ambulanza partita da Urgnano e un’auto medica. Il timore è che il 58enne, che è rimasto comunque vigile per tutto il tempo, potesse aver riportato delle emorragie interne a causa dello schiacciamento del torace. Dopo aver raggiunto la ditta il personale sanitario ha provveduto a stabilizzare l’operaio che successivamente è stato caricato sull’ambulanza diretta all’ospedale dove è stato sottoposto ad accertamenti più approfonditi. Per i rilievi di legge erano presenti i carabinieri della Compagnia di Treviglio oltre ai tecnici di Ats per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.