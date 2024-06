Cantù, resta schiacciato sotto il trattore: gravissimo uomo di 73 anni

Cantù, 5 giugno 2024 - Gravissimo infortunio sul lavoro questo pomeriggio a Cantù, in via per Alzate, dove un uomo di 73 anni è stato trovato in un campo di via per Alzate, all’altezza del civico 115, schiacciato da un trattore.

Fin da subito è stato chiaro che si è trattato di un infortunio sul lavoro, e non di un incidente stradale, che ha causato conseguenze gravissime all’uomo, rimasto imprigionato sotto il mezzo agricolo, che si è ribaltato. L’uomo è stato trasportato in codice rosso, in elisoccorso, all’ospedale di Circolo di Varese: è stato trovato con traumi da schiacciamento, in arresto cardiocircolatorio, e trasportato con manovre di rianimazione. A trovarlo e dare l’allarme è stata un’altra persone presente al momento dell’infortunio, che potrebbe essere il conducente del trattore, anche se il dato al momento non è confermato.

Sempre oggi, in provincia di Lecco, un altro incidente sul lavoro ha causato la morte di un 85enne travolto da un muletto mentre scaricava legna all’interno di una ditta di Bosisio Parini.