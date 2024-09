Bosisio Parini, incidente sulla Statale 36: feriti sei ragazzi

Bosisio Parini (Lecco), 1 settembre 2024 – Sei ragazzi sono rimasti feriti in un incidente stradale sulla Milano – Lecco. Stavano tornando a casa dopo la serata in discoteca. E' successo nel tratto tra Bosisio Parini e lo svincolo di Molteno Nord, in direzione sud, verso Milano, poco dopo le tre e mezza.

I sei viaggiavano su due auto diverse: sono un 16enne, una ragazza di 17 anni, due di 19 e due ragazzi di 21 e 24 anni. Sono stati soccorsi dai volontari soccorritori della Croce verde di Bosisio Parini e di Lecco Soccorso. Sul posto anche i vigili del fuoco del comando provinciale e gli agenti della Polizia stradale, oltre che i cantonieri di Anas.

Per consentire ai soccorritori di intervenire in Sicurezza, la direttrice della Statale è stata temporaneamente chiusa al transito. I sei, dopo la prima assistenza, sono stati trasferiti in ospedale, al San Lepoldo Mandic di Merate e al Fatebenefratelli di Erba. Nessuno di loro ha riportato ferite grave.

Incidente anche a Ballabio

Questa mattina, domenica, intorno alle 8.30 si è verificato un incidente anche sulla Sp 62 a Ballabio. Nello scontro sono rimasti coinvolti una coppia di die ragazzi di 21 anni lei e 22 lui e un anziano 89enne. Viaggiavano su una Fiat Pada e una Opel Corsa. L'impatto è stato molto violento. I tre sono stati soccorsi dai volontari della Croce rossa, per poi essere trasferiti in codice giallo all'ospedale Alessandro Manzoni di Lecco e quello di Erba. In posto i carabinieri, per i rilievi e gli accertamenti sulla dinamica e le responsabilità e per regolare la viabilità. I veicoli incidentati hanno infatti occupato entrambe le corsia della della provinciale della Valsassina nel tratto che attraversa il paese.