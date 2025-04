“Borgo dei borghi“. Arriva la finale. Appello al voto

Volata finale per il Borgo dei borghi, il celebre concorso televisivo che celebra i piccoli centri di provincia italiani. In lizza per la Lombardia c’è Corenno Plinio, l’antico borgo delle mille scalotte scavate nella roccia di Dervio che si affaccia sul Lario. La finalissima è in programma domenica, la sera di Pasqua, su Rai Tre, durante la trasmissione Kilimangiaro condotta da Camila Raznovich. "Il tempo sta per scadere – è l’appello degli operatori dell’Ufficio turistico e del sindaco Stefano Cassinelli -. Mancano solo pochi giorni, ogni voto è fondamentale!". Si vota online, su RaiPlay nell’apposita sezione dedicata al Borgo dei borghi. Corenno Plinio, di origine celtica, oltre che il lago, rappresenta tutta la Lombardia, per questo sono molti i testimonial lombardi che fanno il tifo per il borgo, a partire dal presidente Attilio Fontana: "Corenno rappresenta la Lombardia, sosteniamo insieme questo gioiello lombardo", le sue parole.