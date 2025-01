Bimbi prematuri. Una mano da altri genitori

LECCOI genitori dei bambini nati prematuri o che sono stati ricoverati nel reparto di Terapia intensiva neonatale dell’ospedale di Lecco vogliono aiutare a far diventare grandi tanti altri neonati. Sono le mamme e i papà dell’associazione Tinnamoreraidime, nata nel novembre 2021, per sostenere gli operatori sanitari della Tin, la Terapia intensiva neonatale appunto, e altri genitori come loro.

Lo fanno con l’iniziativa Aiutaci a diventare grandi, una raccolta fondi attraverso la distribuzione di uova di Pasqua coinvolgendo alunni, studenti, i loro genitori e i docenti delle scuole lecchesi. È anche un modo per sensibilizzarli sulla nascita, con particolare attenzione ai casi di nascita prematura o accompagnati da diverse tipologie di problematiche. Le uova verranno distribuite a fronte di un’offerta libera a partire da 10 euro.

Aiutaci a diventare grandi però non è solo una raccolta fondi; è anche una sorta di concorso. Chi più uova distribuirà, più vincerà. "La scuola vincitrice del progetto sarà decretata sulla base del rapporto tra il numero di uova distribuite e il numero di alunni iscritti presso la scuola stessa – spiega Valentina Santambrogio per i volontari di Tinnamoreraidime -. Verranno premiate le prime 3 scuole vincitrici con un premio da poter spendere in materiale scolastico. Cinquecento euro il premio per la scuola dove verranno distribuite minimo 200 uova, 300 euro per quella dove verranno consegnate minimo 100 euro, 200 euro per la terza scuola classificata con almeno 80 uova. In palio c’è anche una giornata di approfondimento sulla tematica della nascita."

D.D.S.