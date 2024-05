Bimba vola dal balcone. Gravissima a Bergamo

Una bambina di tre anni e mezzo è caduta dal balcone di casa, dal secondo piano di un’abitazione, subendo gravissimi traumi, ieri pomeriggio a Costa Masnaga, in zona Limonta.

La bimba, secondo al prima ricostruzione svolta dai carabinieri di Costa Masnaga, era stata lasciata momentaneamente sola, quando è avvenuto l’incidente: i familiari hanno dato subito l’allarme e sul posto è intervenuto l’elisoccorso del 118.

Pare che la bimba in quel momento fosse da sola in casa in quanto la mamma era al lavoro e il padre era sceso a prendere gli altri due figli alla fermata del piedibus, al ritorno da scuola. La piccola, che non ha mai perso conoscenza, è stata recuperata con il verricellodell’eliambulanza per ridurre i tempi di intervento, poi trasportata e ricoverata in gravissime condizioni all’ospedale Papa Giovanni di Bergamo.

Sottoposta e cure d’urgenza, ed esami per meglio capire le conseguenze e i traumi a cui è andata incontro, è in prognosi riservata. Il 3 aprile era accaduto un incidente analogo ad Airuno, nel Lecchese, dove un bimbo di un anno e mezzo era precipitato dal terzo piano. Facendo un volo di una decina di metri, al quale era sopravvissuto nonostante le gravissime condizioni in cui era stato soccorso dai sanitari di Areu. Il piccolo, ultimogenito di genitori senegalesi, era in piedi su un divano sotto la finestra del salotto, che era aperta.

Si è arrampicato sullo schienale, ha puntato piedi e gambe, si è sporto di fuori sul davanzale, precipitando. Anche l’11 marzo a Carvico, provincia di Bergamo, un bimbo di 4 anni era caduto dal balcone della sua abitazione al terzo piano di una palazzina: anche in questo caso si trattava di una famiglia di origine senegalese, dove il piccolo era sfuggito al controllo della mamma che era in casa con lui, sporgendosi sulla balaustra del balcone di casa.

Aveva perso l’equilibrio, cadendo nel vuoto per circa dieci metri. Era rimasto sempre vigile mentre lo soccorrevano, nonostante i gravi vari traumi e una gamba fratturata.

sono queste ore di angoscia per i familiari della piccola di Costa Masnaga che sperano che i medici del nosocomio orobico facciano il miracolo.