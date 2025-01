Bellano, parto improvviso: la piccola Angelina nasce sul vialetto di casa

Bellano (Lecco), 16 gennaio 2025 – Angelina aveva fretta di nascere. Non ha nemmeno dato il tempo a mamma Monica di accorgersi che stava partorendo e di correre in ospedale: è nata in strada, sul vialetto di casa. Ora è ricoverata in ospedale, ma sta bene.

Angelina è nata questa mattina, a Vendrogno, frazione di Bellano. Angelina avrebbe dovuto nascere tra una settimana, perché il termine della gestazione non era ancora arrivato. Mamma Monica però questa mattina si è accorta che le si erano rotte le acque, senza alcun preavviso, nemmeno una contrazione. Ha avvisato il marito, insieme hanno preso la borsa già preparata per il parto e si sono diretti a passo svelto verso la macchina per correre in ospedale. Nemmeno il tempo di percorrere i 300 metri di distanza dall'auto, che Monica si è dovuta fermare, perché Angelina stava venendo al mondo. Oltre al marito l'hanno aiutata i vicini di casa, che si sono improvvisati ostetriche, portando coperte, asciugamani e acqua calda.

Poco dopo sono arrivati i soccorritori volontari del Soccorso bellanese, che hanno immediatamente assistito sia mamma Monica sia la piccola Angelina scaldandole e tenendole al riparo e al sicuro in ambulanza, seguiti dai sanitari dell'autoinfermieristica di Areu che hanno clampato il cordone ombelicale senza tagliarlo e dopo dai soccorritori dell'eliambulanza. Mamma Monica, la piccola Angelina e il papà al seguito sono stati trasferiti d'urgenza in ospedale, all'Alessandro Manzoni di Lecco.

I ginecologi hanno tagliato il cordone ombelicale e i pediatri hanno accertato che Angelina stesse bene e non manifestasse problemi. Adesso la piccola Angelina e mamma Monica sono ricoverati per precauzione, ma sono in perfetta salute entrambe e in un paio di giorni potranno tornare a casa a Vendrogno.