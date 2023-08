Legnano, Lia ha fretta di nascere: la mamma partorisce sul marciapiede davanti a casa

Legnano, 16 agosto 2023 – “Un turno particolare questa mattina per i nostri volontari, che hanno visto nascere la piccola Lia. Tanti auguri ai neo-genitori". Ieri pomeriggio la sezione cittadina della Croce Bianca Milano, di via Stelvio, ha comunicato la bella notizia. Nella città svuotata dal caldo, ieri mattina una piccina è nata in strada, sul marciapiede davanti a casa, mentre i genitori attendevano l’ambulanza. Ma Lia aveva fretta e non c’era più tempo per recarsi in ospedale. Il papà ha partecipato al parto seguendo le indicazioni dell’operatore dell’Areu, l’Agenzia regionale emergenza urgenza. Sono intervenuti il personale sanitario dell’automedica e i soccorritori dell’associazione cittadina. La piccola Lia e la sua mamma sono in buone condizioni. Diventare volontari della Croce Bianca significa poter vivere anche esperienze di questo calibro. S.V.