Maltempo, vento record in provincia di Lecco: ai Piani di Bobbio raffiche da quasi 150 km orari

Barzio (Lecco), 1 aprile 2024 – Dopo la pioggia di Pasqua, il vento di Pasquetta. Questa mattina all'alba del Lunedì dell'Angelo forti raffiche di vento hanno sferzato la provincia di Lecco. In quota, ai Piani di Bobbio, località Orscellera, a monte di Barzio, il vento ha sfiorato i 150 chilometri all'ora. Se non è un record poco di manca.

Non è un pesce d'aprile: poco prima delle 6, alle 5.58, la stazione meteo del Centro meteo lombardo, ha registrato una raffica a 148 km/h. Più in basso, sul lago di Como, il vento ha invece raggiunto gli 80 chilometri orari: a Mandello del Lario l'anemometro ha toccato gli 84 all'ora, a Dervio 74, a Oliveto, sulla sponda occidentale del ramo lecchese del Lario sempre i 74. A Como città invece sono state registrate raffiche di quasi 100 chilometri all'ora: a Sagnino sono stati toccati i 97 km/h. Nonostante la bufera, non sembra si siano verificati grossi né particolari danni legati al vento.