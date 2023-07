Barzio, Inaugurata la prima pista di Pump Track

In Valsassina in bicicletta non si pedala, si pompa. È stata aperta a Barzio la nuova pista di pump track, un circuito di dossi, curve sopraelevate e discese progettato per essere percorso senza pedalare, ma semplicemente pompando appunto, slanciandosi con i movimenti del proprio corpo. Due i percorsi: uno in asfalto, l’altro in terra battuta.

Non è solo un tracciato per divertirsi, è anche una sorta di palestra per allenarsi e addestrarsi a percorrere in sicurezza sentieri e sterrati di montagna, per ciclisti appassionati di mountain bike.

L’intervento per la pump track è costato 135mila euro: in parte li ha pagati il Comune, in parte sono stati messi dal Bim, il Bacino imbifero montano, che ha stanziato 85mila euro. "Siamo soddisfatti per quanto fatto e ci auguriamo che questa attrazione possa essere apprezzata dai ragazzi che frequentano Barzio – spiega il sindaco Giovanni Arrigoni Battaia –. L’accesso alla pista è consentito tutti i giorni, senza limite di orario. La raccomandazione, però, è che chi vi si cimenta, utilizzi tutti i presidi e le norme di sicurezza: casco, guanti, protezioni…".

A inaugurare e calcare per primi la pump track sono stati il campione Luca Testa e suo figlio Samuel, insieme a tre giovani atleti del team Bmx Garlate – Adam, Omar e Luca –, che hanno provato le piste (nella foto). "È stato un piacere vederli divertire e aver dato questa possibilità a tutti quelli che vorranno cimentarsi in questa disciplina o vorranno solamente passare un po’ di tempo sulle due ruote a divertirsi" prosegue il primo cittadino.

