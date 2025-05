Barzanò, ladri di libri: bookcrossing depredati

I libri a Barzanò vanno letteralmente a ruba. Da un po’ di tempo c’è qualcuno che saccheggia le casette del bookcrossing, punto di interscambio.

Probabilmente chi fa incetta dei volumi, poi li rivende sottobanco a qualche mercatino o in qualche negozio di prodotti di seconda mano. Non appena le casette vengono nuovamente rifornite, infatti, il ladro entra subito di nuovo in azione per svuotarle. E’ già successo più volte e non solo a Barzanò, ma anche nei paesi vicini "Ultimamente si sono verificati diversi episodi – denuncia il sindaco Gualtiero Chiricò -. Una condotta che certamente ha fini diversi da quello della semplice lettura". Diverse aree sono videosorvegliate e le telecamere potrebbero aver immortalato gli autori.