Scoppia il rogo in un’azienda di tende

Fiamme in uno stabilimento di Sirone. Il proprietario dell’attività artigianale, un imprenditore di 49 anni, ha provato a spegnerle da solo, rischiando di intossicarsi e ustionarsi. Il rogo è divampato ieri mattina all’interno di un capannone di un’azienda di produzione di tende e coperture da esterni. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco dal comando provinciale di Lecco e dai distaccamenti di volontari di Valmadrera e Erba con diversi mezzi di soccorso. I pompieri, che hanno dovuto operate con maschere, bombole d’aria e sistemi di autoprotezione, a causa del fumo denso e nero che si è sprigionato, sono riusciti a circoscrivere l’incendio all’interno dello stabilimento. Mobilitati pure i soccorritori volontari della Croce verde di Bosisio Parini per assistere il 49enne, che, fortunatamente, non ha subito conseguenze. Ingenti i danni. Le cause probabilmente sono accidentali. D.D.S.