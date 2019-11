© Riproduzione riservata

Barzanò (Lecco), 27 novembre 2019 –sono statiper la, capitale del Bangladesh, dove si trovava per lavoro. Nella stessa strage hanno perso la vita complessivamente 22 persone, di cui 9 cittadini italiani come il brianzolo, papà di una bimba piccola e genero di, patron dell'omonimo storico marchio di salumi. Per quell'azione sono finiti a processo in 8 jihadisti: sette degli accusati sono stati giudicati colpevoli e condannati alla sentenza capitale, uno è stato assolto, mentre altri cinque erano già stati eliminati durante il raid per provare a liberare gli ostaggi. Si è trattato di un assalto particolarmente cruento, durato 12 ore, messo a segno con fucili d'assalto e machete.