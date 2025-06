Bar nel mirino dei ladri. Cinque colpi in pochi giorni

Stesso bar, furto simile, probabilmente stessi autori. Un déjà vu quello della scors" notte al bar del centro sportivo comunale di Brivio, dove è stato messo a segno un colpo, praticamente identico a quello già compiuto solo tre notti prima, quella tra sabato e domenica. Dopo aver sfondato il cancello di ingresso dell’impianto sportivo, gli intrusi hanno forzato una delle porte di accesso al locale: è scattato il sistema di allarme, ma prima di scappare hanno arraffato quanto più potevano, come i soldi del fondo cassa, qualcosa da mangiare dagli espositori e qualcosa da bere. In pochi minuti si sono precipitati in posto a sirene spiegate e lampeggianti accesi i carabinieri della caserma del paese di pattuglia. Ormai però in zona non c’era più nessuno. Un film già visto appunto, pressoché uguale a quello andato in onda alcune notti prima. Ma anche al furto compiuto solo qualche notte ancora prima al Serendipity, altro bar di Brivio, in centro storico, da dove i ladri, tra il resto, hanno rubato pure un paio di televisori, una dei quali poi è scivolato loro di mano, finendo a terra e spaccandosi, tanto da doverlo abbandonare a qualche decina di metri di distanza perché orma inutilizzabile. "Visto come agiscono e quello che rubano non mi sembrano dei geni del crimine – commenta il sindaco di Brivio, Federico Airoldi -. Si tratta comunque di episodi spiacevoli, molto fastidiosi, che danneggiano chi lavora. Mi auguro che i carabinieri li individuino e li blocchino in fretta". Vicenda analoga anche al bar del centro sportivo di Imbersago. Settimana scorsa un colpo è stato compiuto anche al bar di una stazione di rifornimento lungo la Statale 36 a Molteno: cinque in una manciata di giorni. D.D.S.