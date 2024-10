Lecco-Ballabio riaperta al traffico in entrambe le direzioni

Ballabio (Lecco), 10 ottobre 2024 - La nuova Lecco-Ballabio è di nuovo aperta al traffico. Nonostante l'allerta meteo e la pioggia battente, la galleria Giulia è di nuovo percorribile in entrambi i sensi di marcia e l'intera direttrice per la Valsassina è stata riaperta.

CARDINI LECCO BALLABIO = SMOTTAMENTI LUNGO LA STRADA PROVINCIALE LECCO BALLABIO CAUSA FORTI PIOGGE - MALTEMPO - ARCHIVIO

Lo smottamento

L'importante arteria era stata chiusa martedì pomeriggio, in seguito all'allagamento di un tunnel - la galleria Giulia appunto - e ad una colata di fango nello stesso punto dove negli ultimi mesi si sono già verificati diversi dissesti idrogeologici e sono in corso interventi di messa in sicurezza, dopo la frana del dicembre 2022 che ha quasi ucciso due persone travolte da un enorme macigno.

Il sindaco

"Riaperto il tunnel della Lecco Ballabio in entrambe le direzioni", è l'annuncio di questa mattina, all'alba delle 6, del sindaco di Ballabio, Giovanni Bruno Bussola. Inizialmente la nuova Lecco - Ballabio avrebbe dovuto riaprire ieri mattina, dopo una notte di lavori, ma i tecnici di Anas non sono riusciti nell'impresa, impossibile anche a causa delle condizioni meteo.

Maltempo

Intanto in tutta la provincia l'attenzione è massima a causa dell'ondata di maltempo che sta investendo tutto il territorio. Tutte le scuole superiori e i centri di formazione professionale sono chiusi per ordine del prefetto Sergio Pomponio ed evitare che circa 14mila studenti siano costretti a viaggiare per andare a scuola. Nell'ordinanza prefettizia si parla di “importante criticità idrogeologica” che può “seriamente compromettere la circolazione stradale” e di livelli di precipitazioni attesi che destano preoccupazione anche in ragione dei livelli di accumulo determinatasi in conseguenza dei recenti fenomeni meteo avversi”.

Il suolo è infatti già saturo e i fiumi e i torrenti già gonfi d'acqua per i precedenti acquazzoni. Chiuso anche l'asilo di Mandello perchè vicino ad un corso d'acqua. Al momento non si registrano comunque particolari criticità, se non sulla Statale 36 e sulla Sp 62 all'altezza di Ballabio a causa di pozze d'acqua.