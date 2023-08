Ballabio, precipita in un canalone sul Monte Muggio: escursionisti aiutano una 69enne

Bellano (Lecco), 23 agosto 2023 – Hanno soccorso una escursionista di 69 anni precipitata alcuni metri in un canalone in mezzo al bosco e anche altre persone che si sono improvvisate soccorritori per aiutarla.

Soccorso alpino in azione

Questa mattina una 69enne è caduta e si è infortunata nella zona di Sant’Ulderico, sul Monte Muggio, territorio del comune di Bellano. I sanitari della Soreu dei Laghi, la Sala operativa regionale di emergenza e urgenza, hanno subito mobilitato i tecnici del Soccorso alpino e i soccorritori dell'eliambulanza di Areu di Como. Si sono messi in marcia sette volontari della stazione di Valsassina – Valvarrone della XIX Delegazione Lariana del Soccorso alpino e speleologico lombardo.

La signora è stata raggiunta, valutata, messa in sicurezza e portata in ospedale al Circolo di Varese in eliambulanza. I tecnici volontari del Soccorso alpino hanno anche aiutato alcune persone che erano scese nel dirupo per dare una mano alla 69enne. Hanno dato loro una mano a risalire il canale in sicurezza e le hanno scortate al sicuro fino al parcheggio Giumello. L’intervento complessivamente è durato un paio d'ore. Tecnici del Soccorso alpini e vigili del fuoco della squadra speleo alpino fluviale hanno recuperato pure una 64enne che si è sentita male a Erve.