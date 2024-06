Ballabio, parte il discobus per l'Orsa Maggiore: in discoteca in sicurezza e senza patemi per i genitori

Ballabio (Lecco), 7 giugno 2024 – Alla festa di fine anno in discoteca con il discobus. I genitori non devono più fare avanti e indietro né le ore piccole per accompagnare in discoteca e andarli a riprendere e nemmeno devono trascorrere la notte in bianco con il patema che magari succeda qualcosa di brutto, come purtroppo successo lo scorso febbraio a Simone e Nicholas, i due cugini valsassinesi di di 21 e 22 anni morti in un incidente di ritorno proprio dalla discoteca. A Ballabio parte il discobus, un servizio di trasporto gratuito in pullman andata e ritorno per le ragazze e i ragazzi che vanno in discoteca, all'Orsa Maggiore di Lecco.

La prima corsa parte martedì, in occasione dello School party, la festa di fine anno scolastico appunto. Si prosegue anche sabato 6 e sabato 20 luglio, più un altro sabato sera da definire. Con il discobus si ha inoltre diritto all'ingresso prioritario in discoteca e ad una consumazione omaggio. “Attivare questo servizio in occasione dello School party – dichiara il sindaco di Ballabio Giovanni Bruno Bussola - ci è sembrato un segnale importante per la sicurezza dei nostri ragazzi che permette, inoltre, di svincolare le famiglie da un trasporto in orario notturno. Dopo la positiva esperienza dello scorso anno, abbiamo deciso di attivare questo servizio per un periodo più lungo di 4 serate. L’obiettivo è far divertire i nostri ragazzi ma in totale sicurezza!”.