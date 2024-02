Tragico incidente sul lungolago, auto si ribalta: morti due ventenni. Grave l’amico

Lecco, 3 febbraio 2024 – Tagico incidente nella notte alle porte di Lecco. Due ventenni sono morti e un terzo giovane è rimasto ferito in un incidente stradale avvenuto a un'uscita della Superstrada 36, sul lungolago in località Caviate, nel tratto di strada tra Lecco e Abbadia Lariana. Lo schianto è avvenuto nel cuore della notte, alle 2,30 vicino alla discoteca Orsa Maggiore.

Le vittime, due ragazzi di 21 e 22 anni, erano di Cremeno e di Cassina Valsassina. Un terzo giovane, di 22 anni, è rimasto gravemente ferito ed è stato trasportato all’ospedale di Lecco. Sul posto, avvertiti da altri automobilisti di passaggio, sono intervenuti i soccorritori dell’Area unica per l’emergenza urgenza arrivati in pochi minuti con elisoccorso, due ambulanze e automedica, ma per due dei tre occupanti non hanno potuto far altro che constatare il decesso.

Secondo una prima ricostruzione della dinamica, i tre viaggiavano sulla stessa auto, una piccola Toyota Yaris che si è ribaltata, cappottando più volte. Sembra che la vettura abbia fatto tutto da sé: il guidatore avrebbe perso il controllo della macchina, probabilmente a causa della velocità nell'affrontare una curva. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco e gli agenti di polizia di Lecco per i rilievi. La strada è rimasta chiusa a lungo per consentire i soccorsi e rimuovere la vettura.