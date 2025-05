Baita e bivacco sul Due Mani ai cittadini di Ballabio

I cittadini di Ballabio ora hanno una baita, un bivacco e diversi terreni sul monte Due Mani. Il sindaco di Ballabio Giovanni Bruno Bussola ha trovato un accordo con i proprietari per l’acquisizione della Baita di Bongio, gestita dai volontari del Cai di Ballabio, del Bivacco Emanuela, altre proprietà collaterali e alcuni terreni lungo il sentiero che sale verso il Due mani. La Baita di Bongio è usata non solo dagli alpinisti del Cai, ma anche dai volontari di tante associazioni, gli alunni delle scuole e i ragazzi dell’oratorio. Un affare da 120mila euro. La Baita di Bongio è anche meta di diverse iniziative sportive come la Bongio Trip oppure di eventi tradizionali come la fiaccolata natalizia. Il bivacco Emanuela si trova invece a 1.260 metri di quota sul versante ovest del Due Mani, lungo il sentiero che sale da Ballabio. "Siamo molto soddisfatti per il raggiungimento di questo accordo di compravendita – commenta il sindaco – che ci permetterà di mantenere per sempre un uso pubblico di questo luogo magico. Siamo convinti che questo immobile abbia un’importanza strategica per la valorizzazione del turismo di montagna". D.D.S.