Condannato per le botte alla ex

Un 41enne residente nell’Alto lago lecchese è stato condannato per minacce, danneggiamenti e lesioni nei confronti della ex. I fatti risalgono all’estate 2021 quando una donna di 35 anni, conclusa la relazione con il 41enne, subì minacce e finì in ospedale. Venne ricoverata al Pronto soccorso dell’ospedale San Gerardo di Monza con lividi. Prognosi 10 giorni. La vittima ha ricostruito in aula diversi episodi in cui sarebbe stata vittima dell’uomo: insulti continui e le minacce, il controllo incessante del cellulare, fino ad arrivare ai rapporti intimi forzati. Il 41enne, R. C. doveva rispondere davanti al giudice di maltrattamenti, stalking e lesioni sull’ex convivente. L’accusa, condotta dal Pm Pietro Bassi, aveva chiesto una condanna a sei anni per l’imputato. A.Pa.