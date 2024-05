Il cielo sul lago di Como si colora di viola: l’aurora boreale è il regalo di una super tempesta solare

Dervio (Lecco), 11 maggio 2024 – Un aurora boreale viola sul lago di Como. La notte si è tinta di viola sul lago di Como. A regalare lo spettacolo della natura è stata una super tempesta solare che ha investito la terra. Solitamente il fenomeno dell'aurora boreale, o astrale a seconda dell'emisfero dove si verifica, è un visibile soprattutto nelle zone polari.

Normalmente si manifesta inoltre con un colore verde. A causa dell'intesa attività magnetica della nostra stella, che ha scatenato lo scontro tra protoni ed elettroni con gli atomi di azoto e ossigeno nell’alta atmosfera, l'aurora si è però mostrata in tutto il suo splendore pure in molte altre parti del mondo, Italia compresa, colorando e accendendo il cielo notturno con una tonalità viola. Sul lago, tra l'acqua e le montagne, lo spettacolo è stato ancora più suggestivo, come testimoniato anche dalle immagini scattate a Dervio da Martina Polti, che poi le condivise in rete sul gruppo social del paese che si affaccia direttamente sul Lario.