Passa l’Arlecchino, treno unico al mondo: spettacolo sui binari della Milano-Lecco

Merate (Lecco), 12 aprile 2025 – L'Arlecchino sui binari della Milano – Lecco. No, non la maschera, ma il mitico treno ETR 252, chiamato appunto Arlecchino. E' un esemplare unico al mondo. L'altro giorno il convoglio è sfrecciato sui binari della linea Milano – Lecco.

L'Arlecchino sui binari della linea Milano-Lecco

A immortalare il raro evento ci ha pensato Massimo Testa, professore di 54 anni, ma soprattutto appassionato ed esperto di treni e servizio di trasporto ferroviario, che ha filmato l'Arlecchino mentre passava da Merate, tra le stazioni di Cernusco Lombardone e Olgiate Molgora.

L'Arlecchino

L'Arlecchino era un rapido, una sorta di Frecciarossa degli anni '60. L'inaugurazione avvenne a Roma il 23 luglio 1960, per le Olimpiadi di Roma. Dagli stabilimenti della Ernesto Breda, gli stesi del forse più conosciuto Settebello, ne sono usciti 4 esemplari, ma ne è rimasto solo uno. Il nome Arlecchino deriva dai colori vivaci degli allestimenti, sia interni, sia sopraTtutto interni, con pannelli e tappeti di una vasta gamma di tinte pastello.

Il restauro

L'unico Arlecchino superstite è stato salvato nel 2013 e in seguto recuperato dagli esperti della Fondazione Fs. Ingegneri e tecnici di un'industria privata Toscana, a partire dal 2016, prima lo hanno smontato pezzo a pezzo, poi ne hanno ripristinato la maccanica, quindi lo hanno riassemblato, restaurando gli allestimenti, ma anche ammodernandolo agli standard moderni, sicurezza compresa. E' stata aggiornata anche l'impiantistica.

Treno storico

L'Arlecchino è un treno storico. Viene attualmente utilizzato per i viaggi in treno storico, che si effettuato anche il Lombardia. Il calendario del 2025 prevede 24 itinerari per oltre 6.000 posti disponibili tutti con partenza da Milano. A grande richiesta sono previste gite proprio anche con il mitico ETR 252 Arlecchino che viaggerà sulla tratta Milano-Desenzano-Verona in occasione del “Frecce Tricolori Air Show” del 18 maggio e per la sagra del torrone di Cremona.