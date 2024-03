Area occupata. Scatta sanzione

Un’occupazione abusiva di area demaniale per circa 243 metri quadrati sulle rive del Lario nel Comune di Como: è stata scoperta dalla Guardia di finanza della Stazione Navale Lago di Como, notando che l’accesso all’area pubblica su cui stavano svolgendo un controllo, era stato bloccato dalla costruzione di opere murarie. Di fatto, l’area era stata annessa alla proprietà privata confinante, senza alcuna concessione. L’attività ha consentito di far emergere canoni concessori evasi, per oltre 64mila euro, tra 2014 e 2024, a cui si sono aggiunte sanzioni per oltre 51mila euro, che sono state contestate al proprietario di tale area. La ricerca di violazioni relative all’utilizzo delle aree demaniali, in termini di occupazione non consentita o anche di semplice utilizzo in trasgressione delle concessioni, rientra nei compiti della Guardia di finanza del Roan, il Reparto Operativo Aereonavale.