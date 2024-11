Annone Brianza, bruciano rifiuti speciali: il fumo visibile a chilometri di distanza

Annone Brianza (Lecco), 13 novembre 2024 – Una densa colonna di fumo bianco, alta decine di metri. Si è levata questa mattina da uno stabilimento di rifiuti speciali ad Annone Brianza. L'incendio è stato innescato probabilmente da alcune batteria esauste rotte. Le fiamme sono divampate nel piazzale della Ddm, Service, ad Annone appunto, uno società specializzata per il trattamento e lo smaltimento di rifiuti industriali, rifiuti speciali e Raee, cioè i rifiuti elettrici ed elettronici. L’allarme è scattato intorno alle 9. Il fumo del rogo ha saturato l'aria ed è stato visto chilometri di distanza. In posto si sono precipitati i vigili del fuoco a bordo di un'autopompa serbatoio e di un'autobotte.

Hanno dovuto indossare i respiratori con le bombole d'aria e la protezione per le vie aeree per non rimanere intossicati. Hanno impiegato un po’ per circoscrivere ed estinguere il rogo. Sono stati mobilitati anche i carabinieri, sebbene sia escluso appunto il dolo. Non risulta che le fiamme e soprattutto il fimo possa provocare problemi né alla salute dei cittadini, né all'ambiente, perché la situazione è sempre rimasta sotto controllo.