Airuno, precipitano con l’auto nel torrente: i due a bordo fuggono illesi

Airuno (Lecco), 23 novembre 2024 – Sono finiti con l'auto sottosopra nel torrente. Nonostante il volo di alcuni metri e la macchina distrutta, sono riusciti a sgattaiolare fuori dall'abitacolo accartocciato e poi sono scappati. L'incidente è successo venerdì sera ad Airuno, lungo la ex Statale 36 che attraversa il paese. Due persone, al momento sconosciute, probabilmente un uomo al volante e una donna seduta accanto sul sedile del passeggero, erano a bordo di una Citroen Des. Non si sa come, né perché, il conducente ha perso il controllo del mezzo, che ha sbandato, ha abbattuto alcuni cartelli segnaletici e poi la recinzione di un giardino, per poi piombare nel torrente Torsera.

Il recupero dell'auto

Immediati i soccorsi: sul posto i sanitari di Areu con i volontari della Croce rossa di Olgiate Molgora e i vigili del fuoco. Si temeva già il peggio, invece i due a bordo, miracolosamente illesi, sono fuggiti. Per recuperare l’auto i vigili del fuoco del comando di Lecco hanno dovuto utilizzare la loro autogrù: l'hanno letteralmente ripescata come un pese appeso ad una lenza per riportarla in carreggiata. I carabinieri della compagnia di Merate stanno ora cercando di rintracciare i due che erano sulla Citroen, che non risulta sia stata rubata e che è intestata a una straniera che abita in zona. Forse chi era al volante non poteva, perché magari senza patente e ha preferito dileguarsi per non essere denunciato.