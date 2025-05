Abbadia Lariana e Mandello. Un’estate di cantieri e disagi

ABBADIA LARIANA (Lecco) Un’estate di lavori in corso e disagi per tutti, abitanti e turisti, tra Abbadia Lariana e Mandello del Lario, a ridosso della Sp 72, la Provinciale rivierasca della sponda lecchese del lago di Como. Si comincia già quest’oggi con l’allargamento di un sottopasso ferroviario ad Abbadia: per iniziare i tecnici di Rfi allestiranno il cantiere, ma il peggio verrà da metà luglio al 25 agosto, per 40 giorni, quando il sottopasso sarà chiuso per essere allargato. Stessa situazione a Mandello del Lario, vicino allo stabilimento della Moto Guzzi, dal 21 giugno all’11 settembre, giusto in tempo per il Motoraduno internazionale degli appassionati della Casa dell’Aquila e l’Open house dello stabilimento dal mitico cancello rosso dove nascono tutte le Guzzi. In concomitanza ci sarà pure la chiusura totale delle linea ferroviatia Lecco–Sondrio. "Siamo consapevoli degli inevitabili gravi disagi – spiega il sindaco di Abbadia, Roberto Azzoni – Non esistono alternative. Cercheremo con tutti i mezzi a disposizione di limitarli". "Ci rendiamo conto che sarà un’estate difficile – si associa l’omologo di Mandello, Riccardo Fasoli (nella foto) – ma sono lavori importantissimi". Il prezzo che residenti, villeggianti e turisti pagheranno permetterà di migliorare la situazione e la sicurezza viabilistica del futuro prossimo. D.D.S.