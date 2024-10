A Cortenova e Primaluna domenica al seggio per la fusione

Da domani Cortenova e Primaluna potrebbero non esistere più. Al loro posto potrebbe nascere il Comune di Centro Valsassina, o Borgo Valsassina o Borgo Grigna. Quest’oggi i cittadini maggiorenni di Cortenuova e Primaluna sono chiamati alle urne per decidere se vogliono fondere i loro due paesi in uno solo. Si vota dalle 8 alle 22. Due i quesiti referendari: "Volete che i Comuni di Cortenova e Primaluna siano unificati?" e "Volete che il nuovo Comune sia denominato: Centro Valsassina, Borgo Valsassina o Borgo Grigna?". Affinché si arrivi alla fusione, c’è un quorum minimo del 25% degli aventi diritto al voto. Il nuovo Comune conterebbe quasi 3.500 abitanti e diventerebbe uno dei più grandi della Valsassina. In caso di unificazione, i due sindaci attuali dovrebbero dimettersi e verrebbero poi indette nuove elezioni unitarie per eleggere un nuovo sindaco e 12 nuovi consiglieri comunali in rappresentanza di entrambe le comunità. In prospettiva, si sta già lavorando affinché poi si uniscano ad esso anche Introbio, Taceno e Parlasco. D.D.S.