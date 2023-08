Milano, il Teatro Martinitt riapre: le risate dopo il temporale

Milano, 29 agosto 2023 – Si ricomincia dalle risate. All’aperto. Per non pensare più al nubifragio di luglio, agli spettacoli saltati, all’estate che improvvisamente prendeva una piega diversa. Senza più niente da ridere. Insomma: riparte il Martinitt con la sua Arena Milano Est.

Di nuovo pronta ad accogliere il pubblico dopo i lavori delle ultime settimane. Certo più piccina. Ma ricostruita in tempi record dal teatro di Stefano Marafante, per provare a vivere insieme almeno l’ultima parte di una stagione densa, nel frattempo proseguita con proiezioni cinematografiche all’interno della sala.

Appuntamento dal 5 settembre in avanti. Con le prime tre serate dedicate alla stand up comedy . A cominciare dalla comicità scorretta del milanese Giorgio Magri, che sotto i baffoni nasconde da sempre un’importante dose di ironica cattiveria. “Non c’è odio ma sberleffo, io prendo in giro soprattutto me stesso", ama ripetere. Volto conosciuto per chi segue il canale Comedy Central, fa parte del collettivo Melamarcia ed effettivamente non si ferma davanti a nulla. Da scoprire.

Dopo di lui, mercoledì 6 tocca a “Tranquilli, poi vi spiego” di Laura Formenti. Lavoro ispirato alle bugie e a tutto quello che ci gira intorno. In pratica alla vita. Qui in compagnia di una delle attrici comiche più brillanti in circolazione, come ha dimostrato anche il suo fortunato video a Italia’s Got Talent. Una tre giorni di risate che si chiude con il romano Andrea Perroni, anche lui molto (molto) apprezzato da radio e tv, giovedì 7 in via Pitteri con il monologo “La fine del mondo”.

Bisognerà invece aspettare la settimana successiva per il passaggio milanese di Alessandro Gori, autore della seguitissima pagina facebook Lo Sgargabonzi.