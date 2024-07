Estrazione SuperEnalotto, in Lombardia due vincite dal oltre 56mila euro a Lissone e Milano

Milano, 12 luglio 2024 – Ancora nessun "6" nell'estrazione di SuperEnalotto di ieri, giovedì 11 luglio 2024. In attesa dei numeri di questa sera, con il Jackpot che arriva a 47,3 milioni di euro, la Lombardia incassa due vincite di “peso” a Lissone e a Milano.

In provincia di Monza e Brianza un fortunato che ha centrato un 5 da 56.069,57 euro. La giocata vincente è stata realizzata a Lissone al punto di vendita Sisal Tabaccheria 25 situato in Via Monza, 60.

È festa però anche a Milano doveè stato centrato un altro 5 sempre da 56.069,57 euro. La giocata vincente è stata realizzata nel punto di vendita Sisal Tabacchi situato in Piazza Assunta, 14.

Il concorso SuperEnalotto SuperStar di giovedì 11 luglio ha assegnato 332.619 vincite.

L’ultimo “6” da 101,5 milioni di euro è stato centrato a Napoli (NA) il 10 maggio 2024 con una schedina da 2 euro.