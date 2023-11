Milano, si respira già aria di Natale

Non si è fatto in tempo a riporre zucche, denti da Dracula, scherzetti e dolcetti per trovarsi in piena atmosfera natalizia. Figuriamoci in questa terza domenica di novembre, già oltre la metà del mese. D’altronde a dettare il calendario sono i grandi magazzini e le catene che non danno tregua al consumatore. Così è e non resta che adeguarsi, fermo restando che ognuno è libero di iniziare il conto alla rovescia quando crede, anche solo il giorno della vigilia.

Per chi vuol rompere gli indugi a più di un mese dalla festa più attesa dell’anno Milano offre più di un’opportunità. A partire dal convento dei Frati Cappuccini missionari, in piazzale Cimitero Maggiore, in alternativa in piazza Beccaria, oppure al temporary store di ‘ A Christmas Magic’ e infine al Villaggio delle Meraviglie conosciuto anche come Milano Christmas Village. Ma per tuffarsi in un baleno in Lapponia conviene spostarsi al Carroponte di Sesto San Giovanni: varcando l’ingresso, si troveranno la casa di Babbo Natale, l’ufficio postale dove imbucare la letterina con i propri desideri, la fabbrica dei giocattoli, un’antica giostra di cavalli a due piani e il colorato borgo degli elfi. Il luogo ideale dove accompagnare i bambini, in assenza dei quali tornare a esserlo senza dover rendere conto a nessuno.