Milano, convento dei frati Cappuccini in festa per “Aspettando il Natale”: il video

Milano – Solidale, come sempre. E da quest'anno anche social, i frati Cappuccini, infatti, si sono affidati ad un video per promuove "Aspettando il Natale", l'appuntamento che si terrà sabato 18 e domenica 19 novembre, nel convento dei frati Cappuccini missionari di Milano, in piazzale Cimitero Maggiore 5.

Celebrazioni, presepi, una mostra, ricette della tradizione lombarda, laboratori, un concerto, una lotteria, il mercatino, cori natalizi, in attesa del Natale e per sostenere i progetti benefici dei Cappuccini Missionari di Milano nel mondo. In particolare quest'anno i fondi raccolti andranno al progetto pilota "Adotta una classe" che ha come obiettivo sostenere le scuole gestite completamente dalle parrocchie nella diocesi di Harar, in Etiopia.

A rendere più significativo nel 2023 l’appuntamento prenatalizio al convento è il simbolo del francescanesimo, il Presepe, di cui ricorre l’ottavo centenario. Nel 2023 si festeggiano inoltre 800 anni di fondazione dell'Ordine da parte di San Francesco con l’approvazione della sua Regola Bollata e la creazione primo Presepe ad opera del santo, a Greccio (Rieti).

Questi gli eventi in programma. Sabato 18 novembre alle ore 15,30 Santa Messa aperta a tutti nella chiesa del Crocifisso, accanto al convento. Alle 16.30 inaugurazione della mostra di diorami, un percorso artistico attraverso 21 scene bibliche realizzate in diversi materiali (legno, resina e cartongesso) e dipinte a mano, che raccontano i momenti salienti dell’infanzia di Gesù. La mostra si potrà visitare fino al 7 gennaio 2024 tutti i sabati dalle 15 alle 17.30, le domeniche e i giorni festivi (esclusi Natale, Santo Stefano e il 1° gennaio), dalle 10 alle 12.30 e dalle 15 alle 18.

Ci sarà anche un anche il mercatino solidale, con oggettistica e curiosità dal mondo: presepi, mobili e oggetti etnici da mettere sotto l'albero per Natale, prodotti gastronomici fra cui pasta, miele salumi e formaggi di Norcia prodotti dalle aziende umbre danneggiate dal sisma del 2016 e altri prodotti regionali.

Domenica 19 oltre alla mostra e al mercatino, dalle 10 alle 18 stand gastronomici a cura dei volontari di "Pane in Piazza", evento benefico itinerante promosso da Cesare Marinoni, presidente dell’Associazione Fornai Milano, per sostenere i progetti missionari dei Cappuccini in Etiopia. Dalle ore 11, cassoeula, casoncelli bresciani di Pontoglio fatti a mano, taglieri di salumi e formaggi, salamelle, patatine. Alle 14.30 nella chiesa vicino al convento il Coro "San Giovanni Bosco" della Parrocchia Santi Nabore e Felice, si esibirà con canti natalizi e alcune sorprese. Dalle 16 laboratori per bambini per costruire il Presepe da portare a casa. Si rinnova anche la lotteria benefica con estrazione il 6 gennaio 2024.