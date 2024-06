Un pugno di sabbia negli occhi miei

Pensavo fosse l’anticiclone… invece era sabbia del deserto. Quest’anno va così: la pioggia concede un pò di tregua ma non ci lascia del tutto e i recenti sprazzi di caldo sono frutto più dell’umida afa che del bel sole. In attesa della mitica inversione di tendenza, annunciata un giorno sì e l’altro pure come un Godot meteorologico, ci tocca pure fare i conti con la sabbia del Sahara che dall’Africa è giunta a Milano, tinteggiando il cielo di un giallino deprimente e conciando le auto come se fossimo tutti reduci dalla Dakar. Attendevamo l’anticiclone, è arrivata una nube di polvere.