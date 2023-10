La salute mentale resta ignorata

Non è una storia isolata, e non va considerata come tale, quella di Matteo Lombardini, il trentacinquenne che a Nembro ha ucciso il padre a coltellate e ferito gravemente la madre perché – ha dichiarato lui stesso al giudice – “delle voci mi dicevano: ammazza”. Matteo Lombardini aveva delle patologie psichiatriche per le quali era già stato in cura e quattro giorni prima del delitto era andato all’ospedale di Alzano Lombardo chiedendo di essere ricoverato perché percepiva un peggioramento delle sue condizioni. I medici – riferisce l’Ansa – non avevano rilevato i presupposti clinici per il ricovero e lo avevano dimesso con la prescrizione di rivolgersi a un centro di salute mentale.

Al di là delle valutazioni sanitarie, su cui solo e soltanto l’autorità giudiziaria può pronunciarsi, c’è un filo sottile che lega questa e altre decine di storie di sangue. Quel filo è connesso ad un sistema pubblico di tutela della salute mentale che appare sempre più in crisi. Beninteso, gli operatori sanitari fanno quotidianamente miracoli con le scarsissime risorse a disposizione. E il punto è proprio questo: le risorse.

L’Italia spende per la salute mentale – in percentuale rispetto alla spesa pubblica – un quinto rispetto a Francia e Germania, un terzo rispetto al Regno Unito e meno Spagna e Polonia. Non solo: negli ultimi anni i fondi sono diminuiti, a fronte di un aumento delle richieste di aiuti, dei casi di depressione e degli allarmi di medici e psicologi. Si è calcolato che già due anni fa più di 730 mila italiani soffrivano di disturbi psichiatrici di varia entità.

In tutto ciò, la risposta pubblica a questo problema collettivo è rimasta largamente insufficiente. Nonostante in Italia manchino oltre 13.000 operatori – tra cui 1.400 psichiatri e 12.000 tra psicologi, infermieri, educatori e assistenti sociali – nella legge di bilancio per il 2024 non c’è alcun cambio di passo sostanziale.

Chiariamoci: è impossibile prevenire gli esiti più tragici e violenti, come quello di Nembro, ma un cambio di approccio all’importanza della salute mentale e un aumento dei fondi ad essa destinati possono contribuire a prevenire le vittime dirette e indirette. Su questo concorda tutta la comunità scientifica. Chi non risponde, per ora, è la politica.