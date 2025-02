Poetici danni

Il passaggio del corteo contro il ddl sicurezza di sabato scorso a Milano ha lasciato l’immancabile scia di danni. Ma tra vetrine rotte, imbrattamenti vari e uova spalmate, c'è un messaggio in vernice spray che ha un qualcosa di geniale: "Si sta come in via Quaranta, sui T-Max i maranza ", chiaro riferimento alla nota vicenda di Ramy Elgaml. Il riadattamento urban della celebre poesia "Soldati" di Giuseppe Ungaretti ("Si sta come d'autunno sugli alberi le foglie") ci suggerisce due riflessioni: i grandi poeti sono davvero immortali; a chi è in grado di apprezzarne le liriche, come l'anonimo writer di Porta Romana, si può chiedere di scegliere meglio, non certo versi o accostamento, ma almeno il 'foglio' su cui stenderli