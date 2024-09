Il Picasso ritrovato

Dai diamanti non nasce niente, dal letame nascono i fiori. Ma anche una discarica può regalare sorprese. Da De André all’attualità con l’incredibile storia del Picasso ripescato da un rigattiere di Pompei in una discarica di Capri e rimasto appeso nel salotto di casa per sessant’anni senza sapere che fosse un’opera del maestro del cubismo.

Cosa ci lascia in eredità questa incredibile storia? L’arte va salvaguardata sempre: quel rigattiere, persona semplice, ha salvato il dipinto al di là del suo valore. Il sapere paga: il primo a porsi qualche domanda è il figlio maggiore, che da bambino vede sul libro di scuola un’immagine che gli ricorda l’innaturale volto del ritratto affisso in casa.

Andrea Lo Rosso oggi ha 60 anni, gestisce un pub a Pompei e custodisce un’opera stimata 10 milioni di euro. Merito della sua caparbietà e di suo padre, capace di riconoscere il bello là dove non te lo aspetteresti mai. E pazienza se in casa Lo Rosso quel dipinto per 60 anni è stato battezzato “lo sgorbio”.