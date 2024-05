I giovani sono arrabbiati. E fanno bene

Nella tragedia di un mondo che ribolle di violenza e sangue, c’è forse un aspetto positivo: i giovani si stanno svegliando dal torpore social-indotto. Si può essere d’accordo o meno con le proteste pro Palestina e anti Israele di queste ultime settimane nelle università, prima, come sempre, negli Stati Uniti e ora anche in Europa e in Italia, Milano inclusa. Ma dovrebbe piacere a tutti vedere studenti così appassionati. Li abbiamo dipinti sdraiati, amorfi, amebe interessate solo ai like chiusi in cameretta. Ai miei tempi sì che ci indignavamo signora mia. E invece sono sul pezzo più di noi: s’arrabbiano e occupano. Non si sono (ancora) arresi alla real politik o più banalmente alle fatiche della vita, questo mondo gli fa schifo e hanno ragione. Ci sarà tempo per vederli passare da incendiari a pompieri. Per ora lasciamoli protestare, fanno il lavoro sporco e lo fanno anche per noi. Che forse siamo i veri sdraiati.